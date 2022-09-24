«Будуть брати пачками». Як жителям окупованого півдня уникнути російської мобілізації?

Чим загрожує жителям окупованої частини півдня рішення Путіна про мобілізацію? Як уникнути такої мобілізації і що робити у випадку примусу? Чи вплине поповнення підрозділів російської армії на ситуацію на фронті? Це зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

21 вересня Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії.​ Згодом російський міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що планують призвати 300 тисяч резервістів. Водночас російські медіа повідомляють, що в армію можуть бути призвані до мільйона людей.

оголосив часткову мобілізацію в Росії.​ Згодом російський міністр оборони заявив, що планують призвати 300 тисяч резервістів. Водночас в армію можуть бути призвані до мільйона людей. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що таке рішення « ніяк не вплине на готовність України боротися». Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 22 вересня зазначив, що мобілізація в Росії є визнанням, що її кадрова армія « не витримала й посипалась ».

заявив, що таке рішення « на готовність України боротися». Президент України у вечірньому зверненні 22 вересня зазначив, що мобілізація в Росії є визнанням, що її кадрова армія « ». У звіті американського Інституту вивчення війни за 21 вересня також сказано, що оголошена Путіним часткова мобілізація не вплине на хід війни найближчими місяцями і не позбавить Україну можливості звільнити більшість окупованих територій до зими.

Тим часом міський голова Мелітополя Іван Федоров рекомендував чоловікам віком до 35 років негайно залишити окуповану територію. За його словами, вже того дня на російському блокпості у Василівці чоловіків віком від 18 до 35 років не пропустили у бік Запоріжжя. Мета окупантів – мобілізація чоловіків з окупованих територій України як «гарматного м’яса» на фронт, вважає Федоров.

рекомендував чоловікам віком до 35 років негайно залишити окуповану територію. За його словами, вже того дня на російському блокпості у Василівці чоловіків віком від 18 до 35 років не пропустили у бік Запоріжжя. Мета окупантів – мобілізація чоловіків з окупованих територій України як «гарматного м’яса» на фронт, вважає Федоров. Крім того, 23 вересня мер Мелітополя застеріг жителів окупованого регіону від участі у так званому референдумі. За його словами, участь у цьому процесі – це теж шлях до мобілізації жителів окупованої частини півдня.

окупованого регіону від участі у так званому референдумі. За його словами, участь у цьому процесі – це теж шлях до мобілізації жителів окупованої частини півдня. Призначений Росією керувати окупованою частиною Запорізької області Євген Балицький заявив, що на території цього регіону почалося формування так званих «добровольчих батальйонів» для участі у війні на боці Росії.

заявив, що на території цього регіону почалося для участі у війні на боці Росії. Володимир Сальдо , призначений Росією керівником окупованої частини Херсонщини, 21 вересня також заявив, що нібито «багато херсонців бажають взяти в руки зброю» .

, призначений Росією керівником окупованої частини Херсонщини, 21 вересня також заявив, що . У Запорізькій та Херсонській областях чоловікам призовного віку, що відмовились від громадянства України та отримали російські паспорти, окупаційна влада почала вручати повістки про мобілізацію, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

«Добровольців ніяких немає»

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань у коментарі «Новинам Приазов’я» розповів, що, на його думку, рішення Путіна про мобілізацію пов'язане з втратами російської армії на фронті. Поповнювати резерви в Росії збираються, зокрема, за рахунок жителів окупованих територій України, – переконаний депутат.

Ті втрати, які понесли росіяни на сьогодні, доволі значні. Й для того, щоб покрити ці втрати живої сили, вони проводять мобілізацію

«Треба розуміти, що мобілізація, яку оголосили в Російській Федерації, це збирання додаткових резервів і хоч вони не мають достатнього військового досвіду, призивають навіть студентів. Це говорить про те, що ті втрати, які понесли росіяни на сьогодні, доволі значні. Й для того, щоб покрити ці втрати живої сили, вони проводять мобілізацію», – зауважив Хлань.

За словами політика, жителі окупованої частини Херсонщини занепокоєні тим, що з регіону перестали випускати чоловіків від 18 до 35 років.

«Настрій людей на Херсонщині доволі потужно проукраїнський, але якщо навіть сформувати батальйон, роздати зброю, я впевнений що цей батальйон почне крушити рашистів, але ж ніяк не відправиться на фронт, щоб воювати зі Збройними силами України. Я думаю, що рашисти це так само розуміють, тому на цей крок вони не підуть. Хоча Сальдо (призначений окупантами так званий керівник Херсонщини – ред.) 2 дні потому видав свій черговий фейковий указ, де він говорить про те, що на Херсонщині починають утворюватись добровольчі батальйони для захисту Херсонщини. Як пройшло два дні, ми бачимо, що добровольців ніяких немає», – повідомив депутат.

Тим, хто не має можливості виїхати з окупації, для уникнення мобілізації депутат радить переховуватися. Хлань також додав, що потрапити до російської армії з українським паспортом неможливо.

«Це все ж таки стосується тільки тих людей, хто взяв російський паспорт. Якщо є такі люди, які взяли російський паспорт і потрапили до мобілізації Російської Федерації, то дійсно, краще одразу здаватися в полон», – запевнив Хлань.

«Виїжджати або ховатися»

Депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков зазначив, що загроза мобілізації чоловіків, які залишилися на окупованій частині регіону, є цілком реальною.

Фізично ми не можемо якимось чином вплинути на мобілізаційні процеси, тільки ЗСУ можуть зруйнувати ці плани

«Сьогодні максимально швидко потрібно виїжджати з цих територій. Ні в якому разі не мобілізуватися, не брати участь у незаконних військових формуваннях і тим паче не йти на війну проти рідної батьківщини. Сьогодні стоїть питання виїхати через Запоріжжя, Василівку чи виїхати зворотнім шляхом через Крим та покинути межі Росії. Тут питання в тому, щоб максимально покинути територію тимчасово окупованих територій. На жаль, фізично ми не можемо якимось чином вплинути на мобілізаційні процеси, тільки ЗСУ можуть зруйнувати ці плани», – зазначив політик.

За словами депутата, в першу чергу, під загрозою мобілізації до лав російської армії опинилися жителі міст.

«Перші дзвіночки саме з Мелітополя йдуть. Але ми бачимо ці прецеденти на ключовому блокпосту у Василівці, фактично там гальмуються хлопці з будь-якої громади окупованих територій. Всі, хто перетинає лінію розмежування. Вже були приклади, коли їх розвертали назад, висаджували. Я думаю, що, звісно, з великих міст, таких як Мелітополь, Бердянськ це буде більш швидко розвиватися, але потім це дійде до кожної маленької громади», – зауважив Ашурбеков.

Максимально уникнути контактів з окупаційною владою та взагалі з якимись їхніми представниками

Депутат Запорізької облради радить чоловікам, які живуть на окупованій частині півдня, уникати місць скупчення людей та будь-яких контактів із представниками російських окупаційних сил.

«Звісно, ні в якому разі не приймати, не приходити до місць масового скупчення людей, до якихось так званих адміністрацій, які зараз утворені на ТОТ (тимчасово окуповані території – ред.), просто не відчиняти двері незнайомим людям. У ці дні максимально уникнути контактів з окупаційною владою та взагалі з якимись їхніми представниками. Сьогодні це життєво важливо, щоб вберегти життя та не нашкодити батьківщині», – зазначив депутат.

«Маріупольцям треба діяти негайно»

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко раніше повідомляв, що російські окупаційні сили дали вказівку терміново поновити військовий облік в Маріупольському районі.

Вже зараз виїхати чоловікам з окупованого міста в бік підконтрольної Україні території майже неможливо, розповів Андрющенко у коментарі «Новинам Приазов’я». Крім того, за його даними, в Маріуполі суттєво збільшилася кількість патрулів, створених російськими окупаційними силами.

Перевіряють чоловіків, звіряють якісь там дані, навіть встановлюють мобільні блокпости посеред міста, зупиняють автівки, теж перевіряють дані

«По Маріуполю ми спостерігаємо велику кількість патрулів, такого ніколи ще не було в місті, почалося це з суботи. В патрулях бере участь, звісно, поліція, російські військові та представники комендатури. Перевіряють чоловіків, звіряють якісь там дані, навіть встановлюють мобільні блокпости посеред міста, зупиняють автівки, теж перевіряють дані. Ну ми впевнені, що йде підготовка власне до примусової мобілізації й по Мангуському району вона вже почалася. Знаємо про факти вимушеного вивозу чоловіків із селища Портовське, це Мангушський район недалеко від Маріуполя», – повідомив радник.

Андрющенко впевнений, що мобілізація розпочнеться відразу після проведення так званого референдуму.

Ситуація така, що наші чоловіки будуть змушені воювати проти своїх сусідів, проти своїх земляків на передовій. Ми розуміємо, що їх будуть використовувати як «гарматне м’ясо»

«На жаль, наші чоловіки, ті маріупольці, що не дослухались порад всіх, мабуть, українців, маріупольців, і сусідів офіційних і неофіційних залишати місто. Це, мабуть, найсумніше. Ситуація така, що наші чоловіки будуть змушені воювати проти своїх сусідів, проти своїх земляків на передовій. Ми розуміємо, що їх будуть використовувати як «гарматне м’ясо». Ми розуміємо, що понаїхало «кадирівців», зокрема, в Маріуполі та взагалі по окупованих територіях. Тобто, ці «заградзагони» вже сформовані та особливо там вибору немає», – запевнив посадовець.

Тим маріупольцям, яких мобілізують до російської армії, Андрющенко радить здаватися в полон до Збройних сил України.

«Полон – це не соромно! Й тут принаймні є шанс на виживання та розуміння, що тебе примусово мобілізували, ти не воював і можеш бути звільненим від відповідальності та вести подальше нормальне життя», – зауважив радник мера.

Андрющенко зазначив, для того, щоб уникнути мобілізації до російської армії, маріупольцям «потрібно діяти негайно».

Є декілька днів на сьогодні для того, щоб вискочити в Росію і з Росії вискочити через Білорусь в якусь європейську країну з українським паспортом

«У них є декілька днів на сьогодні для того, щоб вискочити в Росію і з Росії вискочити через Білорусь в якусь європейську країну з українським паспортом. І там ховатися власне від російської мобілізації. Тому, що ті, хто залишаються в Росії, в усіх цих таборах для переміщених осіб і так далі, так само підуть під мобілізацію, просто не з Маріуполя, а з Росії», – запевнив радник мера.

Зрадники чи жертви?

Директорка з адвокації Центру прав людини ZMINA Альона Луньова розповіла «Новинам Приазов'я», що в Україні вже існує практика, коли мобілізованих на окупованих територіях Донецької і Луганської областей після потрапляння в полон судили за статтею «державна зрада».

«Максимальний термін покарання за державну зраду довічне позбавлення волі, вони отримують реально великі строки: 10, 12, 13, 15 років. Я таку маю гіпотезу, що вони швидко визнають себе винуватими у сподіванні, що їх після вироку обміняють. Проте, російська сторона не поспішає обмінювати наших громадян. Власне, наскільки мені відомо, ще жодний український громадянин, який був взятий в полон, не був обміняний. Відтак, залишається питання, навіщо зараз цих людей судити?» – зауважила правозахисниця.

Луньова також зазначила, що «державна зрада» має передбачати добровільний вибір служби в лавах російської армії.

«Тому що про державну зраду можна говорити при добровільному переході на бік супротивника. Ми маємо багато інформації, задокументовано Офісом генерального прокурора стосовно примушування до служби. Коли людину мобілізують, фактично викрадають і вона не має змоги пручатися, не має змоги відмовитися, тим більше від цих заходів і потрапляє на фронт. І якщо навіть немає в нас доказів того, що вона в когось стріляла, когось вбивала і так далі, все одно зараз бачимо, що таких людей засуджують до позбавлення волі до великих строків і як державних зрадників», – сказала експертка.

На думку Луньової, судова практика в таких випадках має бути змінена.

Примусова мобілізація на окупованих територіях є воєнним злочином. І люди, які вчиняли цей злочин, мають понести покарання

«Я думаю, що Офіс генерального прокурора та слідчі органи мають звертати увагу на повідомлення таких полонених про те, що вони були призвані в примусовому порядку. Врешті, у нас є кримінальне провадження. Тому що примусова мобілізація на окупованих територіях є воєнним злочином. І люди, які вчиняли цей злочин, мають понести покарання. Значить, прокуратура має фіксувати це», – вважає Луньова.

Норми Кримінального кодексу України, які стосуються призову до російської армії жителів окупованих територій, потрібно змінювати, зазначила правозахисниця. Оскільки мобілізація чоловіків у цих регіонах після проведення так званих референдумів набуватиме великих масштабів.

Тим, хто був примусово мобілізований, Луньова радить звертатися до українських правоохоронних органів.

«Це може зробити родич мобілізованої особи. Це можна зробити через вебсайти. Посилання є на сайті Офісу генпрокурора, можна заповнити форму, подати заяву про вчинення відносно особи воєнного злочину примусової мобілізації. Це важливо зробити, тому що надалі, коли мобілізована особа потрапить до полону, я думаю, це може бути взято до уваги судом», – наголосила правозахисниця.

Також експертка звертає увагу на те, що важливо не скоювати воєнних злочинів у разі участі в бойових діях.

Коли людина вже потрапила на фронт, намагатися здаватися в полон до української армії якомога швидше, і не вчиняти незаконних дій, в сенсі воєнних злочинів

«Треба на етапі участі в збройних діях, воєнних діях або відмовлятися від них, але в перспективі є російська тюрма, або коли людина вже потрапила на фронт, намагатися здаватися в полон до української армії якомога швидше і не вчиняти незаконних дій, в сенсі воєнних злочинів, не виконувати заздалегідь незаконних наказів, не вбивати цивільне населення. Тобто, всі ті речі, які є воєнними злочинами. Коли людина здається і спілкується з правоохоронцями, обов’язково наполягати на примусовому характері мобілізації, й те саме говорити своєму адвокату», – додала Луньова.

«Подвійна загроза для українців»

Військовий експерт, колишній співробітник Міністерства оборони України Сергій Грабський зазначив, що рішення російської влади щодо часткової мобілізації населення означає, що в Кремлі не відмовилися від ідеї знищення України.

Попри те, що там десятки, можливо, сотні втечуть, все одно вони мають можливість назбирати в процесі мобілізації достатню кількість ресурсів

«Не треба недооцінювати противника. Попри те, що ми отримуємо інформацію, що там хтось тікає, хтось там відмовляється. Я уважно передивився всю стрічку новин щодо того, наскільки були масові протести. Так ось, не було масових протестів. Були поодинокі виступи, які не впливають на ситуацію. Попри те, що там десятки, можливо, сотні втечуть, все одно вони мають можливість назбирати в процесі мобілізації достатню кількість ресурсів для того, щоб вони були відправлені на війну», – запевнив експерт.

На думку Грабського, новостворені після мобілізації підрозділи російської армії можуть з’явитися на фронті приблизно через 3-6 місяців. Втім, жителі окупованих територій можуть опинитися там набагато швидше.

Росія у найближчій перспективі може застосувати ці підрозділи, які створенні з населення окупованих територій

«Ми маємо такий парад референдумів, тобто буде оголошено про приймання цих нових утворень до складу РФ. Тут найбільша небезпека є для громадян України, які опинилися на окупованій території. Зрозуміло, що їх просто будуть брати пачками до лав збройних сил РФ як типу новоспечених громадян. Тому подвійна загроза, можуть представити, що українці воюють проти українців. І Росія таким чином у найближчій перспективі може застосувати ці підрозділи, які створенні з населення окупованих територій, безпосередньо в бойових діях впродовж місяця», – зауважив ексспівробітник Міністерства оборони.

За словами експерта, присутність додаткових сил Росії ми можемо почати відчувати приблизно через місяць-півтора.

«Росіяни, вони просто віртуози у примушенні до війни. Тобто, наскільки мені відомо, є такі випадки, коли заарештовується вся родина, жінка та діти, опиняються в так званому фільтраційному таборі, а у чоловіка вибір: або бути присутнім при розстрілі жінки та дітей, або йти воювати. Причому він дуже сильно обмежений у можливості навіть здатися в полон. Тому засуджувати таких людей дуже складно. Якщо є можливість уникнути такого призову, якщо є можливість втекти на вільну територію, то це треба робити негайно», – наголосив Грабський.

«Останній «козир» Путіна»

Народний депутат України, голова постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв вважає, що рішення про мобілізацію – це останній «козир» Путіна.

Путін намагається зараз виграти час задля того, щоб якось притиснути Захід, аби вони на нас тиснули, щоб ми сідали за переговори

«В принципі, в нього немає вже чим воювати та ким воювати на лінії фронту. Його шантаж зерновий, ядерний, маю на у вазі ЗАЕС, газовий, не спрацювали. Він намагається зараз виграти час задля того, щоб якось притиснути або Захід, аби вони на нас тиснули, щоб ми сідали за переговори, або на нас напряму, але це йому не вдасться. Тобто, він буде шукати за цей час ще якісь варіанти, щоб сісти за стіл переговорів на їхніх умовах. Звісно, що ми ніколи не погодимося з окупацією нашої території і ніколи не підпишемо такі мирні угоди», – наголосив Чернєв.

Також, на думку депутата, рішення російської влади щодо проведення часткової мобілізації може прискорити постачання зброї в Україну від західних партнерів.

«От вже Ліз Трас (прем'єрка Великобританії – ред.) про це говорить, що вони збільшать постачання озброєння, я думаю, що і США, і не забуваємо, що вже восени запрацює ленд-ліз. Тому найголовніше те, що США, увесь західний світ ухвалили рішення ще на першому Рамштайні, що Україна не може програти й ми будемо допомагати Україні стільки, скільки потрібно, попри мобілізацію та якісь інші чинники, якими намагається впливати на українську сторону Російська Федерація», – зазначив народний депутат.

Більше підтримки – Україні, і більше санкцій – Росії, так ЄС відреагував на ядерні погрози Володимира Путіна, оголошену ним часткову мобілізацію в Росії для продовження війни проти України, а також на заяви про наміри організувати і провести на окупованих українських територіях так звані референдуми за приєднання до Росії.

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель заявив після наради, що ЄС розробить і схвалить «нові обмежувальні заходи - і персональні, і галузеві» проти Росії.