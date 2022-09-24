Генштаб: на Херсонщині та Запоріжжі чоловікам, які отримали російські паспорти, вручають повістки

В Запорізькій та Херсонській областях чоловікам призовного віку, що відмовились від громадянства України та отримали російські паспорти окупаційна влада розпочала вручення повісток про мобілізацію, повідомляє у фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.
Про яку кількість людей йдеться невідомо.
«Військовослужбовці російських окупаційних військ продовжують чинити протиправні дії стосовно цивільного населення та займаються мародерством. Так, за наявною інформацією, в Мелітополі, так звані «кадирівці» захопили дилерський склад сільськогосподарської техніки та намагаються розпродати майно», – додають у штабі.
Перевірити ці дані з інших джерел наразі неможливо.
21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив проведення у країні часткової мобілізації і підписав відповідний указ.
Міністр оборони Сергій Шойгу заявляв, що в рамках «часткової мобілізації» планують призвати 300 тисяч осіб, проте «Нова газета. Європа» з посиланням на джерело в адміністрації президента повідомила, що насправді засекречений пункт президентського указу дозволяє призвати до мільйона людей. У Кремлі це заперечили.
Перед цим проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» начальник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич повідомив, що на окупованій частині Херсонської області посилився процес примусової російської паспортизації.
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