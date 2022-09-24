Зеленський назвав гарантії для російських військових, які здаються в полон

Російські солдати, які здаються в полон в Україні, не будуть видані на батьківщину проти їхньої волі, заявив президент Володимир Зеленський у зверненні 24 вересня.

Він знову звернувся до російських солдатів у зв’язку із оголошеною в країні мобілізацією.

«Здатися в український полон краще, ніж загинути під ударами нашої зброї, під абсолютно справедливими нашими ударами, тому що Україна в цій війні захищається», – зазначає голова держави.

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За словами Зеленського, Україна може гарантувати кожному військовому РФ, який здасться в полон, три речі:

«Перше: до вас будуть ставитися цивілізовано, у відповідності до всіх конвенцій. Друге: ніхто не дізнається обставини того, як ви здалися в полон, ніхто в Росії не дізнається, що ваша здача в полон була добровільною. І третє: якщо ви будете боятися повертатися до Росії і самі не захочете обміну, ми знайдемо спосіб забезпечити і це».

Вранці 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в країні «у зв’язку з ситуацією в Україні». Це спровокувало масовий виїзд із країни росіян, які можуть бути призвані до армії.