Росія: в Іркутській області резервіст вистрілив у військового комісара

Резервіст в Усть-Ілімську Іркутської області Росії вистрілив у військового комісара – про це повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на місцеві телеграм-канали.

Військовий комісар госпіталізований із пораненнями, за повідомленнями, він у реанімації. Призовника затримала поліція – як повідомляє канал Mash, його звати Руслан Зінін, йому 25 років.

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Невідомо, як саме Зінін проніс зброю в будівлю військкомату. За даними каналу Baza, металошукачів на вході не було.

Після того, як президент Росії Володимир Путін оголосив «часткову мобілізацію», в РФ почастішали випадки підпалів військкоматів та будівель адміністрацій.

Крім того, в багатьох містах Росії почалися протести проти мобілізації, найбільш масштабні пройшли в Дагестані. На вечір 25 вересня на акціях загалом були затримані майже 2,5 тисячі людей.