В окупованому Сватовому військові РФ вручають повістки людям, які досягли 18 років – Генштаб

Внаслідок російських обстрілів за добу 25 вересня постраждали понад 40 населених пунктів, йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил.

Йдеться, зокрема, про Куп’янськ, Краматорськ, Бахмут, Красногорівку, Мар’їнку, Кам’янку, Курахове, Павлівку, Запоріжжя, Нікополь, Очаків, Миколаїв та Одесу. Командування зафіксувало п’ять ракетних та 12 авіаційних ударів з боку російської армії, а також понад 83 обстріли з реактивних систем залпового вогню та використання чотирьох ударних дронів для ударів по цивільних об’єктах.

Крім того, штаб вказує на те, що в Росії та на окупованих нею територіях тривають мобілізаційні заходи. Ростовська область закрита на в’їзд та виїзд, людям, які проживають не за місцем прописки, через родичів наказують з’явитися протягом трьох діб.

«Особовому складу, що прибуває до збірних пунктів у Бєлгородській області, оголошують список, що необхідно придбати за власні кошти, зокрема, це теплий одяг», – йдеться в зведенні.

За даними штабу, в окупованому Севастополі почалася підготовка мобілізованих на базі автомобільного батальйону Чорноморського флоту.

«У місті Сватове Луганської області вручають повістки про мобілізацію особам, що досягли вісімнадцятирічного віку. Окремих громадян, водіїв вантажівок, одразу відправляють до військових частин», – повідомляє командування.

Крім того, тривають псевдореферендуми на окупованих територіях України. Штаб повідомляє, що в окупованих частинах Запорізької області представники підкотрольної Росії влади разом з озброєними російськими військовими здійснюють поквартирні обходи, примушуючи місцевих мешканців до участі в так званому голосуванні.

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Подібні ж обходи фіксують у населених пунктах окупованої Луганщини. Ці заходи також мають на меті виявлення чоловіків.

Командування також підтверджує влучання 24 вересня по району зосередження ворожої техніки на території промислової зони в межах міста Херсон – за його даними, російські війська втратили до 10 одиниць військової техніки.

Протягом доби підрозділи Сил оборони відбили російських наступ у районах Спірного, Соледара, Майорська, Бахмута, Підгородного, Виїмки, Курдюмівки, Зайцевого, Новомихайлівки, Первомайського, Кам’янки, Побєди та Павлівки.