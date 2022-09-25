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Зеленський: робота щодо наступних обмінів триває

«Не забуваємо ні про кого», – сказав голова держави

Президент України Володимир Зеленський заявив, що робота щодо наступних обмінів полоненими з Росією триває.

«Хочу підкреслити: триває робота і щодо наступних обмінів. Хоч би як було складно, ми маємо звільнити всіх наших людей, усіх українців. Не забуваємо ні про кого. Але все ж пам’ятаємо: це непросто, це вимагає зусиль багатьох людей, і це прямо пов’язано із ситуацією на передовій. Наші активні дії – це зокрема й збільшення тих, кого ми можемо обміняти. Що більше російських солдатів будуть затримані українськими силами, то швидше ми зможемо звільнити наших воїнів, наших героїв з російського полону», – сказав Зеленський у вечірньому зверненні 25 вересня.

Він додав, що жорсткі бойові дії тривають на багатьох ділянках фронту загальною довжиною понад дві тисячі кілометрів. «Це – Донеччина, це наша Харківщина, Херсонщина, а також Миколаївська і Запорізька області. На кількох напрямках маємо позитивні результати», – сказав голова держави.

У ніч на 22 вересня стало відомо про обмін полоненими між Україною та РФ. Україна повернула з російського полону 215 військових, 108 з них – бійці полку «Азов». Київ віддав Москві кума Володимира Путіна Віктора Медведчука і ще 55 російських полонених.

Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими наголосив, що цей обмін є найбільшим від 24 лютого.

Віцепрем’єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в інтерв’ю BBC News Україна повідомила, що в російському полоні залишаються 2,5 тисячі українців, серед яких – «дуже багато жінок».

Генеральний прокурор України Андрій Костін 22 вересня наголосив, що Україна разом із союзниками працює над обміном «всіх на всіх».

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