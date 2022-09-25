«Всіх на всіх»: у Запоріжжі відбулася акція на підтримку військовополонених – оборонців Маріуполя

Під стінами будівлі Запорізької облради 25 вересня зібралися рідні і близькі українських бійців – учасників оборони Маріуполя, які нині перебувають у російському полоні.

Учасники акції принесли з собою національні прапори, плакати з назвами підрозділів і світлини своїх близьких, що перебувають у полоні, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Ми дуже вдячні нашій владі за те, що вони роблять дуже велику справу. Вони показали нам останнім обміном, що вони здатні на дуже великі вчинки для нашої України… Ми далі просимо, далі віримо, що наша влада йде далі, не зупиняється: якщо почалися ці обміни, то вони не зупиняться. Ми всі дуже чекаємо своїх. Я – чоловіка, хтось – сина, хтось – батька, хтось – дружину, дитину», – розповіла співорганізаторка акції, голова громадського об’єднання «Полігон 56» Олена Добича.

Рідні військових прийшли на акцію цілими родинами. Так, дружина бійця 501-го батальйону 36-ої бригади морської піхоти Анастасія – на заході з маленьким сином.

«Інформації про чоловіка жодної немає. З 4 квітня перебуває в полоні. З квітня вночі написав, що кохає, більше не виходив на зв’язок. Є відео, як брали його в полон. Більше жодної інформації: ні місце перебування, нічого невідомо», – ділиться жінка.

Серед учасників акції – дружина одного з українських військовополонених на ім’я Надія. Вона також перебувала в полоні військ РФ, і була звільнена в результаті обміну полоненими між Україною і Росією у квітні цього року.

«Я розумію, як важко нашим дівчатам, нашим хлопцям. Я через це пройшла сама. Дуже важко. Ті дівчата, ті жінки, які були зі мною в одній камері, знаю, що до цього часу не звільнені. Звільнили мене і ще одну дівчину з 56-ої бригади, яка була медиком, вже була цивільною, була в декреті. У неї лишився син. Її батьки було її вже похоронили. Поки не приїхали журналісти – заїхали з тієї сторони і сказали, що вона жива. Дуже важко. Я благаю нашу владу: поверніть нам наших чоловіків, батьків, сестер, матерів. Дуже благаю, бо там нестерпно. Там дуже важко», – розповідала Надія під час мітингу.

У ході акції його учасники зачитали звернення до міжнародних організацій із проханням створити спеціальну місію з обміну українських військовополонених – оборонців Маріуполя за принципом «всіх на всіх».

«Ми хочемо обмін «всіх на всіх». Це наше гасло на сьогоднішній день. Ми хочемо, щоб відбувся масовий обмін. Щоб це були не 5, 10 чи 200 осіб, а багато людей. Ми всі дуже сподіваємось, що надійде дзвінок: «Рідненька, я в Україні», – каже Олена Добича.

У ніч на 22 вересня стало відомо про обмін полоненими між Україною та РФ. Україна повернула з російського полону 215 військових, 108 з них – бійці полку «Азов». Київ віддав Москві кума Володимира Путіна Віктора Медведчука і ще 55 російських полонених.

Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими наголосив, що цей обмін є найбільшим від 24 лютого.

Віцепрем’єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в інтерв’ю BBC News Україна повідомила, що в російському полоні залишаються 2,5 тисячі українців, серед яких – «дуже багато жінок».

Генеральний прокурор України Андрій Костін 22 вересня наголосив, що Україна разом із союзниками працює над обміном «всіх на всіх».