У Саудівської Аравії пояснили, чому Ер-Ріяд взяв участь в обміні полоненими іноземцями

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії, принц Фейсал бін Фархан аль Сауд заявив, що Ер-Ріяд взяв участь у переговорах щодо звільнення 10 полонених іноземців та їхньому обміні через гуманітарні мотиви. Про це він заявив в інтерв'ю Бі-Бі-Сі.

«Керівництво Королівства побачило можливість досягти гуманітарного прориву, щоб полегшити повернення затриманих у свої сім'ї, і це й було нашою мотивацією. Ми були у контакті з усіма зацікавленими у цій ситуації країнами. Мотивація, як я вже сказав, полягала в тому, щоб досягти гуманітарного прориву. Я думаю, ми його досягли», – розповів він.



При цьому принц Фейсал бін Фархан аль Сауд заперечив твердження, що Саудівська Аравія взяла участь у переговорах, аби спробувати відновити стосунки із Заходом після вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі.



За його словами, переговори щодо звільнення полонених іноземців почалися ще в квітні.



Як розповів міністр закордонних справ Саудівської Аравії, дві угоди щодо обміну були пов'язані між собою.



«Це було необхідно, щоб добитися прориву у справі цих 10 іноземних громадян – для того, щоб відбулася друга угода. І другий обмін відбувся лише після того, як названі 10 іноземців прибули на територію Саудівської Аравії. Підтвердження цього факту дало змогу здійснити й інший обмін», – каже принц Фейсал бін Фархан аль Сауд.



За його словами, Ер-Ріяд прагне вести «відкритий діалог» з усіма сторонами та вважає це дуже важливим.



«Ми вважаємо, що наші відносини з Росією виявилися корисними – наприклад, для проведення цієї угоди – і, можливо, допомагатимуть вести діалог і в майбутньому. На наш погляд, це дуже важливо. І важливо, щоб наші канали зв'язку залишалися відкритими», – додав він.

Ввечері 21 вересня агенція Reuters повідомила, що влада Росії звільнила десятьох полонених іноземців – п’ятьох громадян Великої Британії, двох громадян США, по одному громадянину Марокко, Швеції та Хорватії. Щодо частини з них уже винесли так звані вироки у псевдосудах угруповання «ДНР», а частину – планували засудити на окупованій частині Донецької області за участь у бойових діях на боці України.

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За повідомленнями, звільнення захоплених у полон стало можливим завдяки посередництву наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бен Салмана.

22 вересня стало відомо, що п’ятеро військовополонених британців, звільнених із російського полону, повернулися до Великої Британії. Йдеться про Ейдена Есліна, Шона Піннера, Джона Гардінга, Ділана Гілі та Ендрю Хілла.