Звільнені з російського полону британці повернулися на батьківщину – правозахисники

П’ятеро військовополонених британців, звільнених із російського полону в рамках обміну з Україною, повернулися до Великої Британії 22 вересня. Це підтвердила некомерційна організація Presidium Network, яка займається наданням допомоги в Україні, зокрема, щодо евакуації.

Йдеться про Ейдена Есліна, Шона Піннера, Джона Гардінга, Ділана Гілі та Ендрю Хілла.

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Ділан Хілі, який надавав гуманітарну допомогу Україні, був затриманий у квітні разом із Полом Урі, який пізніше помер у полоні.

Гардінг і Хілл воювали разом з українськими військами і відкидали звинувачення в найманстві.

На початку червня так званий «суд» угруповання «ДНР» засудив до страти британців Ейдена Ейсліна і Шона Піннера, а також марокканця Саадуна Брагіма (також звільненого в ході обміну). Їх визнали винними у «найманстві» та «спробі збройного захоплення влади». Засуджені, згідно з ухвалою, мали бути розстріляні.

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Україна і світова спільнота засудили «вирок» іноземним бійцям ЗСУ, закликавши Росію і підконтрольні їй сили «поважати міжнародне гуманітарне право, включаючи права і захист, надані військовополоненим».

Усі троє жили в Україні і служили у ЗСУ за контрактом задовго до початку повномасштабної війни. Вони офіційно є військовослужбовцями, що, згідно з міжнародним правом, не повинно дозволяти вважати їх найманцями.