«Дуже цінний для Росії»: хто такий кримчанин Богдан Кротевич з «Азовсталі», який нині у полоні

Богдан Кротевич – кримчанин, який служить Україні у складі полку спецпризначення «Азов». Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну захищав Маріуполь, пройшов випробування «Азовсталлю» і зараз разом з іншими «азовцями» утримується на окупованій частині Донеччини. Захищати Україну зі зброєю в руках Богдан Кротевич вирішив після російської анексії Криму, через яку постраждала його родина, каже сестра бійця Сандра Кротевич. Наразі вона домагається звільнення брата, з яким тривалий час немає зв’язку. Історію Богдана Кротевича та його сестри розповідаємо у цьому матеріалі.

Крим.Реалії продовжують серію матеріалів про кримчан, які захищають Україну зі зброєю в руках під час повномасштабного вторгнення Росії. Ми вважаємо за важливе розповісти ці історії, які спростовують твердження російської пропаганди про те, що всі кримчани підтримують Росію. Ці приклади також демонструють, що на захист України під час російської військової агресії стають жителі різних регіонів країни, у тому числі й вихідці з окупованих територій.

«Росія не так боїться НАТО, як «Азову»

Богдан Кротевич (позивний Тавр) – начальник штабу, перший заступник командира полку спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України. Він – один із захисників Маріуполя, які майже три місяці утримували контроль над «Азовсталлю», доки не отримали наказ виходити із заводу.

Усіх військовослужбовців вивезли з «Азовсталі» у травні та відправили на окуповану територію Донецької області.

Наприкінці червня частину військовослужбовців «Азову» повернули на підконтрольну Україні територію. Але Богдана Кротевича серед них не було. Що з ним та в яких умовах він перебуває, його рідні не знають. Зв’язку з Богданом Кротевичем немає вже тривалий час, каже його сестра.

Думаю, його відпустять в останню чергу. Тому що він із командного складу «Азову» і дуже цінний для Росії

«Я спілкувалася з братом 20 травня близько шостої години ранку, він ще був тоді в «Азовсталі». Богдан надіслав смс, що до 14:00 у нього вже не буде зв’язку і він вийде на зв’язок, коли з’явиться можливість. Відтоді я про нього нічого не знаю. Він – не на зв’язку. Думаю, його відпустять в останню чергу. Тому що він із командного складу «Азову» і дуже цінний для Росії. Росія має зуб на полк «Азов», тому що його військовослужбовці професійні та дуже мотивовані. Для них Україна – понад усе. Росія не так боїться НАТО, як боїться «Азову», – розповіла Крим.Реалії Сандра Кротевич.

Раніше Богдан Кротевич, перебуваючи у Маріуполі, заявляв, що Україна може перемогти у війні з Росією в єдності армії та народу.

Ми війну цю маємо виграти. Ми маємо таку можливість, якщо український народ повірить у свої сили на своїй землі

«Ми війну цю маємо виграти. Ми маємо таку можливість, якщо український народ повірить у свої сили на своїй землі, яку не можна віддавати ворогові без бою. Важливо, щоби була політична воля», – заявляв він у березні.

Напередодні повномасштабного вторгнення Росії не всі в «Азові» вірили, що війна почнеться вздовж усього кордону України, каже Сандра Кротевич. Напередодні її брат переконував рідних зібрати «тривожну валізку», а 24 лютого надіслав їм повідомлення з рекомендаціями, як урятуватися від російських бомбардувань.

Щоб домогтися звільнення брата, Сандра Кротевич разом із родичами військовослужбовців з «Азовсталі» створили «Асоціацію сімей захисників «Азовсталі». Вони проводять публічні акції та працюють із міжнародними організаціями, а також органами влади України, які беруть участь у переговорах з Росією щодо обміну полоненими.

Важливо, щоб про захисників «Азовсталі» не забували і говорили

«Важливо, щоб про захисників «Азовсталі» не забували і говорили. Громадські акції на захист наближають їх визволення. Якщо вже перший обмін відбувся, то процес іде, і це дуже добре. Я вірю в нашу розвідку і в те, що наші захисники та захисниці повернуться», – зазначає Сандра Кротевич.

На фото: Богдан Кротевич (праворуч). Плакат на фотовиставці в Івано-Франківську, присвяченій захисникам «Азовсталі», 4 липня 2022 року

«Богдан служить, щоб повернути всі землі, які належать Україні»

Богдан Кротевич увійшов до полку «Азов» добровольцем у 2014 році. На той момент він був ще студентом, тому завершував навчання заочно, вже будучи військовослужбовцем. До «Азову» він прийшов звичайним солдатом, а в результаті дослужився до начальника штабу та звання майора.

Російська пропаганда всіляко демонізує полк «Азов», називаючи його «націоналістичним формуванням», а його учасників «нацистами і злочинцями». Але історія Богдана Кротевича розвінчує цей міф. За створеним Росією чином «нациста» стоїть кримчанин, який не змирився з тим, що в нього забрали дім у 2014 році.

Богдан Кротевич народився у Сімферополі, де його родина жила з 1989 року. На півострів вони переїхали з Києва за рекомендацією лікарів – Сандрі Кротевич у дитинстві необхідне було лікування від астми серед сприятливої для цього кримської природи.

Богдан Кротевич з дитинства захоплювався малюванням, навчався у Сімферопольській школі мистецтв, вивчав німецьку та англійську мови. Закінчивши школу, вступив до Академії водного транспорту України (факультет водного водіння, що випускає спеціалістів торговельного флоту) та переїхав до Києва. У 2013 році він брав активну участь в акціях Євромайдану.

Коли розпочалися військові дії на Донбасі, кримчанин вирушив захищати Україну.

Він не зміг захистити свій дім у Криму, тож пішов захищати всю територію України

На це рішення вплинула російська анексія Криму, каже Сандра Кротевич: Богдан ніколи не мріяв бути військовим. У 2014 році він дивився, як кримські військовослужбовці, які присягали народу України, масово йшли на службу Росії і здавали Крим. І, напевно, це була одна з причин, чому він пішов добровольцем в «Азов». Він не зміг захистити свій дім у Криму, тож пішов захищати всю територію України. Богдан та його побратими служать для того, щоб повернути всі землі, які належать Україні».

У березні президент України Володимир Зеленський нагородив Богдана Кротевича орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня «за особисту мужність і самовідданість». У Представництві президента України в АРК подякували кримчанину за «героїчний захист України».

«Богдан Кротевич із 2014 року брав участь у боях в зоні АТО у складі полку «Азов». У 2015 році воював за Широкине та стояв на захисті Світлодарської дуги (у Донецькій області – ред.) у 2019 році. У 2016 році брав участь в оборонній операції Мар'їнки та Красногорівки (Донецька область – ред.). Після 24 лютого 2022 року Богдан Кротевич знову почав захищати свій дім. Представництво дякує кримчанину за самовіддану оборону та героїчний захист України», – сказано у повідомленні відомства.

«Є різниця: жити за України чи за Росії»

Родина Богдана Кротевича виїхала з Криму після російської анексії півострова і живе у Києві. Сандра Кротевич якийсь час служила офіцером патрульної поліції Києва, яку створювали в рамках реформування правоохоронних органів. Це рішення вона ухвалила, щоб власним прикладом змінити ситуацію у правоохоронній системі країни, де на той момент уже точилися бойові дії, розповідала вона журналістам.

Наразі вона працює у структурі Міністерства у справах ветеранів України, яке займається соціальним захистом ветеранів та людей, які мають особливі заслуги перед країною.

У родині Кротевича, незважаючи на багато років життя в Криму, припускають, що можуть не повернутися туди після завершення повномасштабної війни Росії проти України.

Ми хотіли б, щоб Крим повернувся під контроль України

«Ми хотіли б, щоб Крим повернувся під контроль України. Але жити серед цих людей після того, що там сталося, особисто я не хочу. Я не хочу жити серед зрадників, яких дуже багато серед моїх колишніх друзів. Вони з категорії людей, які не бачать різниці, за кого жити. Через цих людей моя сім'я дуже постраждала. І для мене є різниця: жити за України чи за Росії», – пояснює вона.

Плани на життя після повномасштабної війни Кротевичі пов’язують зі Львовом чи Карпатами.