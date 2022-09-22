«Просто не віриться. Змучений, схуд, але живий» – мама звільненого з російського полону «Калини»

Звільнення з російського полону заступника командира полку «Азов» Святослава «Калини» Паламара та військової лікарки з «Азовсталі» Мар'яни Мамонової було для їхніх рідних неочікуваним.

«Ми не знали, що з ними, як вони. Практично не мали даних, де вони перебувають. Це було найтяжче для нас, бо були різні версії. Ми всі вірили, що дитина буде вдома, але те, що це станеться саме зараз, це було неочікувано. Це така радість, що передати тяжко. Просто не віриться. Змучений, схуд, але живий і в безпеці. Для мене це найголовніше. Він мені дзвонив, я чула його голос, голос нормальний», – про це у коментарі Радіо Свобода розповіла Лідія Паламар, мати заступника командира полку «Азов» Святослава «Калини» Паламара.

Про подібні емоції зазначили і батьки військового медика з «Азовсталі» Мар'яни Мамонової.

«Це була несподіванка. Середня донька нам зателефонувала і сказала, що Мар'яна вже в дорозі. Потім вже сама вона сьогодні о шостій ранку зателефонувала нам. Сказала, що в неї все добре», – розповіли вони у коментарі Радіо Свобода.

У ніч на 22 вересня стало відомо про обмін полоненими між Україною та РФ. Україна повернула з російського полону 215 військових, 108 з них – бійці полку «Азов». Київ віддав Москві кума Володимира Путіна Віктора Медведчука і ще 55 російських полонених.

Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими наголосив, що цей обмін є найбільшим від 24 лютого.