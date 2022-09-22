Лубінець про питання до МКЧХ: жоден із звільнених вчора військовополонених не бачив представника організації

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець має намір порушити перед керівництвом Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) питання щодо відсутності моніторингу організації за умовами тримання українських військовополонених.

«У мене попередньо запланована зустріч із керівництвом Міжнародного комітету Червоного Хреста в Женеві, я туди їду саме щодо цієї ситуації. Якщо ми не побачимо від них якихось дієвих алгоритмів дій щодо РФ, ми повинні про це публічно казати», – сказав Лубінець в ефірі національного телемарафону.

За словами омбудсмена, він має дуже багато запитань до діяльності Міжнародного комітету Червоного Хреста та Організації Об'єднаних Націй.

«Їх мандат має змушувати країну-агресора виконувати Женевські конвенції… Вони були присутні під час виходу з «Азовсталі» наших героїв у Маріуполі й, відповідно до своїх мандатів, брали на себе зобов'язання це перевіряти, за цим стежити, моніторити цю ситуацію. Ми побачили, що цього взагалі не відбувалося... Жоден із військовополонених, яких ми вчора звільнили, не бачив представника МКЧХ. Це порушення. На мій погляд, це невиконання мандата МКЧХ і ми маємо про це публічно говорити», – наголосив Лубінець.

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На ці заяви Дмитра Лубінця у Міжнародному комітеті Червоного Хреста ще не реагували. Раніше генеральний директор Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Роберт Мардіні заявляв, що від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну співробітники Червоного Хреста змогли відвідати кілька сотень військовополонених з обох сторін. Завдяки цьому близько 3 тисяч сімей військовополонених отримали новини про своїх утримуваних родичів.

У ніч на 22 вересня стало відомо про обмін полоненими між Україною та РФ. Україна повернула з російського полону 215 військових, 108 з них – бійці полку «Азов». Київ віддав Москві кума Володимира Путіна Віктора Медведчука і ще 55 російських полонених.

Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими наголосив, що цей обмін є найбільшим від 24 лютого.