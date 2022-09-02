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Керівник Червоного Хреста має намір обговорити з Росією розширення доступу до військовополонених

Візит Роберта Мардіні до Росії відбудеться орієнтовно за два тижні

Генеральний директор Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Роберт Мардіні має намір під час візиту до Росії обговорити питання розширення доступу співробітників організації до українських військовополонених. Про це він заявив в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Я дійсно маю намір відвідати Росію. Планується, що він (візит – ред.) відбудеться орієнтовно за два тижні. Я запитуватиму про можливість зустрічі з офіційними особами. Я маю намір обговорити гуманітарні питання, зокрема доступ до військовополонених», – розповів Мардіні.

Керівник МКЧХ заявляє, що його мета – вимагати більшого доступу до військовополонених і більшого гуманітарного доступу на тимчасово непідконтрольній Україні території.

Загалом, як заявив Мардіні, від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну співробітники Червоного Хреста змогли відвідати кілька сотень військовополонених з обох сторін. Завдяки цьому близько 3 тисяч сімей військовополонених отримали новини про своїх утримуваних родичів.

Як повідомила 26 серпня віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, до України прибула перша партія листів від українських військовополонених.

11 липня уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко повідомив, що більшість нині зниклих військових перебувають у полоні у російських військ. Кількість зниклих безвісти він оцінив у понад 7 тисяч.

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