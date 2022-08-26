До України прибула перша партія листів від українських військовополонених – Верещук

До України прибула перша партія листів від українських військовополонених, повідомила віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.



«За Женевськими конвенціями наші військовополонені вправі надсилати та отримувати листи. Національне інформаційне бюро (НІБ) Мінреінтеграції розпочало відповідну роботу з організації листування наших військовополонених з їхніми рідними. Днями до України прибула перша партія листів. НІБ працює над їх передачею рідним військовополонених», – написала вона в телеграмі.



Віцепрем’єрка подякувала Міжнародному комітету Червоного Хреста за «посередництво та професійну роботу».

11 липня уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко повідомив, що більшість нині зниклих військових перебувають у полоні у російських військ. Кількість зниклих безвісти він оцінив у понад 7 тисяч.

У червні Ірина Верещук повідомляла, що у полоні росіян перебуває близько двох тисяч військовополонених.