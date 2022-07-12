Звільнено 5 українців, які були в полоні військ РФ на Херсонщині – ГУР

Головне управління розвідки Міноборони України із посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомило 12 липня про звільнення на тимчасово окупованих територіях Херсонщини п’ятьох українців, які були в полоні армії РФ.

«В ході проведеної спецоперації силами спецпідрозділу ГУР МО України на тимчасово окупованих територіях Херсонської області звільнено п’ятьох громадян України, які перебували в полоні російських окупантів. Серед них військовослужбовець ЗСУ, колишній співробітник поліції та троє цивільних осіб. Один зі звільнених має серйозне бойове поранення», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всі звільнені перебувають «під опікою української влади та отримують належне лікування».

11 липня уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко повідомив, що більшість нині зниклих військових перебувають у полоні у російських військ. Кількість зниклих безвісти він оцінив у понад 7 тисяч.