З початку вторгнення РФ загинули 89 українських спортсменів і тренерів, 13 потрапили у полон – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявляє, що з початку повномасштабного вторгнення Росії загинуло 89 українських спортсменів і тренерів, 13 потрапили у полон. Про це, як передає агенція УНІАН, сказав Зеленський на спільній пресконференції з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом у Києві.

«Багато українських спортсменів пішли до лав Збройних сил України захищати нашу державу, захищати її на полі бою. 89 спортсменів і тренерів загинули внаслідок бойових дій. 13 були захоплені і знаходяться у російському полоні», – сказав Зеленський.

За його словами, понад 100 тисяч українських спортсменів не мають можливості тренуватися через війну. Крім того, наголосив Зеленський, сотні спортивних об’єктів зруйновані.

У Міністерстві молоді та спортузаявили, що візит до України президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха – це «важливий сигнал для всього спортивного руху».

Повідомляється, що Баху показали одну з тренувальних баз, де готуються до стартів українські спортсмени, а також частково зруйнований російськими ракетами спорткомплекс «Авангард» у Києві.