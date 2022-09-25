Верещук: у російському полоні залишаються декілька тисяч українців

У російському полоні залишаються декілька тисяч українців, повідомила віцепрем’єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

«Декілька тисяч. Ми говоримо про 2,5 тисячі полонених. Люди залишаються в полоні, і найгірше – там залишаються цивільні. Вже декілька обмінів поспіль цивільних не відпускають. Треба ставити питання руба і вимагати відпускати цивільних. Цивільні мають бути повернені, а не обміняні», – сказала Верещук в інтерв’ю BBC News Україна.

За її словами, серед тих, хто перебуває в полоні – «дуже багато жінок».

«Жінок у полоні залишилося чимало. Якщо врахувати, що з «Азовсталі» вийшла 131 жінка, то уявіть собі, скільки жінок у неволі. Повернули лише декілька. Жінок треба визволяти, з ними поводять себе страшно. Вони знущаються, вони б’ють наших жінок... Світ не має мовчки дивитися і спостерігати, коли вбивають наших жінок у тюрмі», – додала віцепрем’єрка.

У ніч на 22 вересня стало відомо про обмін полоненими між Україною та РФ. Україна повернула з російського полону 215 військових, 108 з них – бійці полку «Азов». Київ віддав Москві кума Володимира Путіна Віктора Медведчука і ще 55 російських полонених.

Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими наголосив, що цей обмін є найбільшим від 24 лютого.