Пєсков: у Кремлі не знають, де зараз перебуває Медведчук

Речник російського президента Дмитро Пєсков не знає, чи контактував Володимир Путін зі своїм кумом, народним депутатом України від ОПЗЖ Віктором Медведчуком після його передачі до РФ в рамках обміну полоненими.

«Не маю такої інформації», – цитують слова Пєскова російські ЗМІ.

За його словами, у Кремлі не знають, де зараз перебуває Медведчук.

12 квітня стало відомо про затримання колишнього співголови партії «Опозиційна платформа – За життя», народного депутата Віктора Медведчука, який після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну втік з-під домашнього арешту.

Згодом Володимир Зеленський запропонував обміняти кума російського президента на українців, які потрапили у російський полон.

18 квітня Служба безпеки України оприлюднила відеозвернення, на якому затриманий в Україні, підозрюваний у державній зраді політик Віктор Медведчук просить обміняти його на захисників і жителів оточеного російськими військами Маріуполя.

Спочатку Росія не поспішала коментувати затримання Медведчука. Речник російського лідера Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що повідомлення про цю подію потребує додаткової перевірки.

Однак згодом він пояснив, що «Медведчук не є громадянином Росії, не має жодного стосунку до спеціальної воєнної операції». Проте, за словами Пєскова, Росія «безперечно слідкуватиме за долею Медведчука» та «закликає до цього європейських політиків».

У ніч на 22 вересня стало відомо про обмін полоненими між Україною та РФ: Україна повернула з російського полону 215 військових, 108 з них – бійці полку «Азов», Київ віддав Москві кума Володимира Путіна Віктора Медведчука і ще 55 російських полонених.

Пізніше того дня очільник українського Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що передача Росії Віктора Медведчука була вигідна Федеральній службі безпеки. Це твердження російська сторона наразі не коментувала, як і сам обмін Медведчука.