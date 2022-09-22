У ГУР відреагували на інформацію, що Медведчук нібито не хотів обміну

У Головному управлінні розвідки Міноборони України відреагували на інформацію про те, що кум російського президента, народний депутат від «ОПЗЖ» Віктор Медведчук, якого обміняли на 200 українських полонених військових, нібито не хотів обміну до Росії.



«Правда те, що він не хотів бути у в'язниці. Те, що він хотів, ми приблизно собі уявляємо – це рускій мір в Україні і бути намісником свого кума в Україні (на їхню думку, в Малоросії ). Цього не сталося і не станеться. Україна буде вільною і незалежною, а зрадники будуть відповідати. І Медведчук вже відповів. Він як політик, олігарх, як агент впливу абсолютно декласований. Те, що кум Путіна повернувся до Росії, це дало нам змогу повернути наших захисників, – я думаю, що це безумовно правильний крок стратегічний, який українське суспільство належним чином оцінює. А от як російське суспільство зможе оцінити, навіщо їм Медведчук – це питання до рашистів. Я не думає, що це повинно нас цікавити… Я думаю, що він не хотів, щоб подібна ситуація (обмін за його участі – ред.) виникала і в публічній площині фігурувала. Те, що його віддають, в який спосіб, в якому статусі і кому – безумовно для людини, яка ще декілька років тому вважала себе намісником бога на землі, це страшна психологічна травма. Катюзі по заслузі», – сказав представник пресслужби ГУР Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону, відповідаючи на запитання про інформацію, що Медведчук не хотів бути учасником обміну і потрапити до Росії.



Юсов не став коментувати, кого Україна віддала Росії.



«Ми не коментуємо, ми віддали 55 рашистів, всі необхідні процедури зроблені. Інформація, яка була потрібна від них, отримана. Те, що кого ми забрали і будемо забирати, – безумовно важливіше. І морпіхи, і азовці, і нацгвардійці, які повернулися і мають повернутися, – це головний пріоритет і предмет нашого інтересу», – наголосив він.

12 квітня стало відомо про затримання колишнього співголови партії «Опозиційна платформа – За життя», народного депутата Віктора Медведчука, який після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну втік з-під домашнього арешту.

Згодом Володимир Зеленський запропонував обміняти кума російського президента на українців, які потрапили у російський полон.

У ніч на 22 вересня, як повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, Київ обміняв 200 українських захисників на Медведчука. Київ віддав Москві загалом 55 російських полонених. Загалом Україна повернула з російського полону 215 захисників.

Генеральний прокурор України Андрій Костін 22 вересня повідомив, що щодо Віктора Медведчука завершене досудове розслідування, а його свідчення задокументовані.

Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими наголосив, що цей обмін є найбільшим від 24 лютого.