Зеленський доручив утворити 20 військових адміністрацій у Луганській області

Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення військових адміністрацій у низці населених пунктів Луганської області. Документ оприлюднив Офіс президента 23 вересня.

Зокрема, передбачено створення військових адміністрацій на основі військово-цивільних, створених у лютому 2021 року, в чотирьох населених пунктах:

Нижньотеплівську сільську військову адміністрацію Щастинського району Луганської області

Станично-Луганську селищну військову адміністрацію Щастинського району

Широківську сільську військову адміністрацію Щастинського району

Щастинську міську військову адміністрацію Щастинського району

ВЦА в цих пунктах припинять повноваження з дня початку роботи військових адміністрацій.

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Також Зеленський розпорядився створити:

Біловодську селищну військову адміністрацію Старобільського району

Білокуракинську селищну військову адміністрацію Сватівського району

Білолуцьку селищну військову адміністрацію Старобільського району

Коломийчиську сільську військову адміністрацію Сватівського району

Красноріченську селищну військову адміністрацію Сватівського району

Лозно-Олександрівську селищну військову адміністрацію Сватівського району

Марківську селищну військову адміністрацію Старобільського району

Міловську селищну військову адміністрацію Старобільського району

Нижньодуванську селищну військову адміністрацію Сватівського району

Новоайдарську селищну військову адміністрацію Щастинського району

Новопсковську селищну військову адміністрацію Старобільського району

Сватівську міську військову адміністрацію Сватівського району

Старобільську міську військову адміністрацію Старобільського району

Троїцьку селищну військову адміністрацію Сватівського району

Чмирівську сільську військову адміністрацію Старобільського району

Шульгинську сільську військову адміністрацію Старобільського району

«Генеральному штабу Збройних Сил України, Луганській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» заходи, повʼязані з утворенням військових адміністрацій, зазначених у статтях 1 і 2 цього Указу», – йдеться в документі.

Указ набрав чинності з дня опублікування.

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Наразі Луганська область майже повністю перебуває під окупацією військ РФ.

19 вересня голова ОВА Сергій Гайдай заявляв, що поки що йдеться про «одиниці» звільнених сіл Луганщини, проте він припустив, що ситуація невдовзі зміниться.