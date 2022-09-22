ЗСУ беруть під вогневий контроль «одну із найважливіших логістичних артерій» Луганщини – СтратКом

Збройні сили України «плавно, але впевнено» беруть під вогневий контроль «одну із найважливіших логістичних артерій» Луганської області, повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

«Крім того, за завданими ударами в тил тимчасово окупованої Луганщини, можна говорити, що в районі Лисичанська в окупантів якось зовсім погано складається, адже через них залітає вже аж у Новоайдар», – зазначають у СтратКомі.

Наразі Луганська область майже повністю перебуває під окупацією військ РФ.

19 вересня голова ОВА Сергій Гайдай заявляв, що поки що йдеться про «одиниці» звільнених сіл Луганщини, проте він припустив, що ситуація невдовзі зміниться.

21 вересня він повідомив, що у Сватовому на Луганщині знищено окупаційну комендатуру.