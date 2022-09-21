Гайдай пояснив, чи можна вважати деокупацію Білогорівки початком контрнаступу ЗСУ на Луганщині

Деокупацію Білогорівки сприймають як початок контрнаступу ЗСУ на Луганщині, це не зовсім так, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.



«Звільнення і зачищення Білогорівки багато сприймають як початок контрнаступу. Це не зовсім так. Білогорівка була останнім форпостом Луганщини. Багато разів були ситуації, коли все ж таки заходили туди російські війська, потім ЗСУ звільняли населений пункт. Зараз цей населений пункт контролюють ЗСУ, але говорити про великий контрнаступ поки що не можна», – сказав він в ефірі національного телеефіру.



Голова Луганської ОВА також каже, що російська армія знищила цей населений пункт вщент.



«Важко говорити населений пункт – там майже нічого не залишилось від нього. Російська армія знищила його вщент. І таких населених пунктів у нас є декілька – Попасна, Новотошківка, Тошківка. Є кілька населених пунктів, які треба буде відновлювати з нуля», – розповів Гайдай.

Голова Луганської ОВА 19 вересня заявив, що у Білогорівку заходили російські війська, проте зараз населений пункт повністю зачищений і перебуває під контролем українських Збройних сил.