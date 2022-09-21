ЗСУ вразили російську колону техніки, що готувалася переправитися через Дніпро – «Південь»

Українські військові вразили російську колону військової техніки, що готувалася до переправлення через Дніпро у Новій Каховці, повідомляє у фейсбук оперативне командування «Південь».

За повідомленням, також ЗСУ «вогневим контролем» зупинили ремонтні роботи на мосту в Новій Каховці.



«Ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали понад 210 вогневих завдань по пункту управління ворожим військом в Бериславському районі, осередках сил та техніки в районі Гаврилівки і Чорнобаївки, по Дар'ївському мосту та понтонній переправі біля Нової Каховки», – повідомлять в командуванні за підсумками 20 вересня.

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Напередодні у командуванні «Південь» повідомили, що російським військам не вдалося звести альтернативну переправу через Дніпро в районі Нової Каховки і Козацького на Херсонщині – «наведення переправи не витримало вогневого контролю й зупинилося».

17 вересня в Генштабі ЗСУ повідомили, що біля Каховської ГЕС російські військові готуються побудувати переправу.