«Готують шляхи відступу». Біля Каховської ГЕС окупанти готуються побудувати переправу – Генштаб ЗСУ

Біля Каховської ГЕС російські окупанти готуються побудувати переправу, повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.

«У зв’язку з успішними діями Сил оборони щодо виведення з ладу всіх переправ через Дніпро на Херсонському напрямку, окупанти готують собі шляхи відступу. Так, в районі Каховської ГЕС, для побудови в подальшому переправи, вони затопили 9 вагонів», – йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, окупаційна влада продовжує змушувати місцевих підприємців вести розрахунки в російських рублях, проводить щотижневі перевірки та погрожує відібрати бізнес у разі відмови від співпраці з окупантами.

Генштаб ЗСУ також підтвердив знищення понад 180 окупантів у Херсоні.

«Удар було завдано 10 вересня по будівлі ТОВ «Алкосервіс», де розміщувався особовий склад та військова техніка противника. Підрозділи Росгвардії та ФСБ п’ять днів розбирали завали та діставали тіла загиблих, намагаючись приховати втрати», – інформують у штабі.

Раніше керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк заявила, що Збройні сили України встановили вогневий контроль майже над усією Херсонщиною.