У Сватовому знищено окупаційну комендатуру – Гайдай

У Сватовому на Луганщині знищено окупаційну комендатуру. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.



«Противник організував у місті штаб та склад боєприпасів. Все злетіло у повітря. Попередньо 250 рашистів отримали статуси «200-й» та «300-й». Скоріш за все, в комендатурі знаходилися чеченці. Перевіряємо», – зазначив він.

З огляду на бойові дії та окупацію Луганської області російськими військами редакція Радіо Свобода не може перевірити цю інформацію з незалежних джерел.

Наразі Луганська область майже повністю перебуває під окупацією військ РФ.

19 вересня голова ОВА Сергій Гайдай заявляв, що поки що йдеться про «одиниці» звільнених сіл Луганщини, проте він припустив, що ситуація невдовзі зміниться.