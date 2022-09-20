ISW: український контрнаступ далі підриває моральний дух підрозділів РФ, що вважалися елітними

Останні українські успіхи в контрнаступі ще більше знижують і без того поганий моральний дух серед російських підрозділів, які до 24 лютого вважалися елітними, заявив Інститут вивчення війни (ISW) у своєму щоденному звіті.

Дослідники посилаються на численні листи російських військових із проханням про звільнення їх від служби «через фізичну і моральну втому», виявлені під час їхнього відступу на Харківщині.

«Перехоплені листи вказують на поширені моральні проблеми серед найбільш елітних підрозділів Росії та деградацію звичайних можливостей Росії проти НАТО», – йдеться в повідомленні.

В ISW також наголошують, що термінове обговорення серед російських ставлеників необхідності негайної анексії Росією Луганської та Донецької областей (значна частина останньої не перебуває під контролем Росії) свідчить про те, що контрнаступ України «викликає паніку у російських маріонеток і в тих, хто ухвалює рішення в Кремлі».

Крім того, серед ключових висновків аналітиків є такі:

Українські війська, ймовірно, продовжують обмежені й локалізовані наступальні дії через річку Оскіл та на лінії Лиман-Ямпіль-Білогорівка.

Російські війська продовжували наступати на південь від Бахмута.

Українські війська продовжують завдавати ударів по російських військових, транспортних і матеріально-технічних об’єктах у Херсонській області.

Чисельність добровольчих підрозділів, які може створити Росія, швидше за все, зменшується.

В останні тижні українські військові звільнили значні території, захоплені російськими силами в Харківській області, і вийшли на кордон з Росією. Аналітики називають цю поразку Москви найбільшою з початку війни з Україною. Російські військові назвали свій відступ «перегрупуванням».

14 вересня керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк заявила, що Збройні сили України встановили вогневий контроль майже над усією Херсонщиною. За її словами, про перемоги говорити поки зарано, ЗСУ потрібно закріпитися у звільнених населених пунктах, але вони просуваються, що дуже деморалізує російських військових.

12 вересня в оперативному командуванні «Південь» також повідомили, що за останній час Збройні сили України деокупували 5 населених пунктів на Херсонщині – Високопілля, Нововознесенське, Білогірку, Сухий Ставок та Миролюбівку. Загалом, за останні два тижні, за даними військових, українська армія звільнила близько 500 квадратних кілометрів території в Херсонській області.