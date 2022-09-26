Півтора мільйона українців перебувають у Росії без можливості повернутися додому – Стефанішина

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина долучилася до заходу про запобігання торгівлі людьми на полях Генеральної асамблеї ООН, повідомляє пресслужба Кабінету міністрів.

За повідомленням, Стефанішина обговорила захист жінок і дівчат, які виїхали до Євросоюзу та інших держав як тимчасово переміщені особи. Крім того, вона вказала на необхідність реалізації Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2025 року.

«Особливу увагу під час заходу приділили питанню насильницької депортації українців з тимчасово окупованих територій України до росії. Віцепрем’єр-міністр наголосила, що близько 1,5 мільйона громадян, більшість з яких – жінки та діти, наразі перебувають на території Російської Федерації без можливості повернутись додому, а їхні рідні – встановити з ними зв’язок», – йдеться в заяві уряду.

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За словами Стефанішиної, ще до повномасштабного вторгнення Україна була інтегрована в європейські механізми запобігання торгівлі людьми, а сьогодні посилює співпрацю з ЄС з протидії подібним злочинам.

Раніше у Росії заперечували насильне вивезення українців. Зокрема, про це заявляв у квітні постійний представник Росії в ООН Василь Небензя під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН.

Наприкінці липня російське державне інформаційне агентство ТАСС повідомило, що до Російської Федерації з України в’їхало понад 2,8 мільйона українців, у тому числі 448 тисяч дітей.