Зеленський обговорив з керівником МОМ питання примусової депортації українців до РФ

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним директором Міжнародної організації з міграції Антоніо Віторіно, серед іншого, обговорив питання примусової депортації українців до Росії і систему фільтраційних таборів.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, Зеленський наголосив, що це є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права і воєнним злочином, та закликав Антоніо Віторіно максимально тиснути на Росію задля того, щоб покласти край цьому ганебному явищу.

«Хотів би звернути вашу увагу на той момент, що ніхто сьогодні не може сказати конкретні цифри щодо примусової депортації наших громадян на територію РФ. Хотів би подякувати, що ви займаєтесь цим питанням. Але ми дуже хотіли б, щоб у вас було більше доступу, особливо на ті території, де є фільтраційні табори. Те, що робили і окупанти, і сепаратисти з громадянами нашої держави – ми б хотіли від вас підтримки та допомоги у цьому напряму», – заявив він.

У свою чергу, генеральний директор МОМ повідомив про «дуже хорошу дискусію» з Зеленським щодо необхідності продовження гуманітарних операцій і підтримки людей, вигнаних із батьківщини та постраждалих від війни.

І правозахисники, держдепартамент США звинувачували Москву у примусовому вивезенні українців на територію Росії. Як заявляв у липні держсекретар США Ентоні Блінкен, приблизно від 900 тисяч до 1,6 мільйона громадян України, у тому числі 260 тисяч дітей, були допитані, затримані та депортовані зі своїх домівок до Росії, в тому числі до ізольованих районів на Далекому Сході, у ході «фільтраційних операцій».

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У Росії раніше заперечували насильне вивезення українців. Зокрема, про це заявляв у квітні постійний представник Росії в ООН Василь Небензя під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН.

Наприкінці липня російське державне інформаційне агентство ТАСС повідомило, що до Російської Федерації з України в'їхало понад 2,8 мільйона українців, у тому числі 448 тисяч дітей.