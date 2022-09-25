Україна отримала від США ЗРК NASAMS – Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала від США зенітно-ракетні комплекси NASAMS, які забезпечать додаткову протиповітряну оборону.

«Я хочу подякувати президенту Байдену за позитивне рішення, яке вже було ухвалене. І Конгресу США – ми отримали NASAMS. Це системи ППО. Але, повірте, цього навіть близько не вистачає, щоб покрити цивільну інфраструктуру, школи, лікарні, університети, домівки українців», – сказав Зеленський в інтерв’ю американському телеканалу CBS 25 вересня. Скільки комплексів передали Україні – він не уточнив.

Зеленський також подякував США за HIMARS й інші реактивні системи залпового вогню.

Влада США передачу Україні комплексів NASAMS наразі не коментувала.

16 вересня в Пентагоні заявили, що США у найближчі два місяці нададуть NASAMS, які посилять захист України від повітряних загроз.

Наприкінці червня у США оголосили про надання Україні військової допомоги, яка, серед іншого, передбачала надання двох вдосконалених зенітно-ракетних систем NASAMS.

У серпні Міністерство оборони США повідомило, що анонсований того місяця президентом Джо Байденом пакет військової допомоги України на три мільярди доларів передбачає поставку шести додаткових ракетних систем NASAMS із додатковими боєприпасами.

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