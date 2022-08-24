У Пентагоні розповіли, що міститиме новий пакет військової допомоги ЗСУ

Анонсований президентом Сполучених Штатів Джо Байденом пакет військової допомоги України на 3 мільярди доларів є наразі найбільшим – про це повідомило Міністерство оборони США 24 серпня.
За повідомленням Пентагону, до пакету увійдуть:
- 6 додаткових ракетних систем NASAMS із додатковими боєприпасами
- до 245 тисяч снарядів для 155-міліметрової артилерії
- до 65 тисяч мінометних снарядів калібру 120 міліметрів
- до 24 протиартилерійських радарів
- безпілотні літальні апарати Puma та обладнання підтримки безпілотних систем Scan Eagle
- системи протидії безпілотникам VAMPIRE
- безпілотні системи VAMPIRE
- ракетні системи лазерного наведення
- фінансування для тренувань і підтримки
За даними Пентагону, США наразі зобов’язалися надати понад 13,5 мільярдів доларів безпекової підтримки України з січня 2021 року. З 2014 року ця сума сягнула 15,5 мільярда доларів.
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Президент США Джо Байден 24 серпня привітав українців з Днем Незалежності та оголосив про надання майже 3 мільярдів доларів військової допомоги Україні.
24 серпня в Україні відзначають День Незалежності. Шість місяців тому Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України.
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