У Пентагоні розповіли, що міститиме новий пакет військової допомоги ЗСУ

Анонсований президентом Сполучених Штатів Джо Байденом пакет військової допомоги України на 3 мільярди доларів є наразі найбільшим – про це повідомило Міністерство оборони США 24 серпня.

За повідомленням Пентагону, до пакету увійдуть:

6 додаткових ракетних систем NASAMS із додатковими боєприпасами

до 245 тисяч снарядів для 155-міліметрової артилерії

до 65 тисяч мінометних снарядів калібру 120 міліметрів

до 24 протиартилерійських радарів

безпілотні літальні апарати Puma та обладнання підтримки безпілотних систем Scan Eagle

системи протидії безпілотникам VAMPIRE

безпілотні системи VAMPIRE

ракетні системи лазерного наведення

фінансування для тренувань і підтримки

За даними Пентагону, США наразі зобов’язалися надати понад 13,5 мільярдів доларів безпекової підтримки України з січня 2021 року. З 2014 року ця сума сягнула 15,5 мільярда доларів.

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Президент США Джо Байден 24 серпня привітав українців з Днем Незалежності та оголосив про надання майже 3 мільярдів доларів військової допомоги Україні.

24 серпня в Україні відзначають День Незалежності. Шість місяців тому Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України.