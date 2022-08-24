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У Пентагоні розповіли, що міститиме новий пакет військової допомоги ЗСУ

До пакету увійшли, зокрема, 6 додаткових ракетних систем NASAMS із додатковими боєприпасами

Анонсований президентом Сполучених Штатів Джо Байденом пакет військової допомоги України на 3 мільярди доларів є наразі найбільшим – про це повідомило Міністерство оборони США 24 серпня.

За повідомленням Пентагону, до пакету увійдуть:

  • 6 додаткових ракетних систем NASAMS із додатковими боєприпасами
  • до 245 тисяч снарядів для 155-міліметрової артилерії
  • до 65 тисяч мінометних снарядів калібру 120 міліметрів
  • до 24 протиартилерійських радарів
  • безпілотні літальні апарати Puma та обладнання підтримки безпілотних систем Scan Eagle
  • системи протидії безпілотникам VAMPIRE
  • безпілотні системи VAMPIRE
  • ракетні системи лазерного наведення
  • фінансування для тренувань і підтримки

За даними Пентагону, США наразі зобов’язалися надати понад 13,5 мільярдів доларів безпекової підтримки України з січня 2021 року. З 2014 року ця сума сягнула 15,5 мільярда доларів.

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Президент США Джо Байден 24 серпня привітав українців з Днем Незалежності та оголосив про надання майже 3 мільярдів доларів військової допомоги Україні.

24 серпня в Україні відзначають День Незалежності. Шість місяців тому Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України.

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