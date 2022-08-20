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Новини | Міжнародні

У США стурбовані спробами Росії використати Туреччину для обходу санкцій

Це стосується санкцій, які запровадили США та ще 30 країн

Заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо в розмові із заступником Міністра фінансів Туреччини Юнусом Елітасом 19 серпня висловив стурбованість тим, що російські юридичні та фізичні особи намагаються використати Туреччину для обходу санкцій. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну США.

За повідомленням, це стосується санкцій, які запровадили США та ще 30 країн.

Співрозмовники обговорити поточні зусилля щодо запровадження та виконання широких багатосторонніх санкцій, застосованих проти Росії за її вторгнення в Україну.

За даними джерел Bloomberg, Росія неодноразово використовувала торгові судна для перевезення зброї та військової техніки Чорним морем в обхід санкцій.

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