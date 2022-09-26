Росіяни масово звертаються на гарячу лінію для здачі в полон Україні через мобілізацію – ГУР

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що останнім часом спостерігається різке зростання звернень від росіян на гарячу лінію проєкту «Хочу жити» щодо здачі в полон у зв’язку з оголошеною в РФ частковою мобілізацією.

«Дуже багато зараз звернень на гарячу лінію від новомобілізованих росіян чи навіть від тих, хто ще не мобілізований. Тобто дзвонять: якщо мене мобілізують, які мої дії, що я маю зробити, як правильно здатися… Такі випадки є», – сказав представник відомства Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

При цьому Юсов зазначив, що гарячою лінією можуть скористатися і жителі окупованих територій України, яких силоміць можуть призвати до лав російської армії. Посадовець каже про багато таких дзвінків від мобілізованих жителів окупованого Криму.

«Йдеться не лише про росіян – це можуть бути і жителі ОРДЛО… примусово мобілізовані, які не хотіли цього або хочуть уникнути. Зараз активно кримчани дзвонять і багато людей, які зберігають і український паспорт, кажуть: нас можуть силою змусити, ми не хочемо воювати», – додав він.

В умовах війни перевірити озвучену представником ГУР Міноборони інформацію з інших джерел немає можливості.

Державний проєкт «Хочу жити» приймає звернення на цілодобову гарячу лінію за телефонами +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84. Додаткова інформація також є у Telegram-каналі проєкту.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію. Це спричинило масовий виїзд із країни росіян і протести з сотнями затриманих.