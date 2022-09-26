У Криму продовжують роздавати повістки, попри заяви про «завершення» мобілізації – «Крим SOS»

Російська влада продовжує роздавати повістки жителям окупованого Криму, незважаючи на заяви підконтрольного Кремлю голови Криму Сергія Аксьонова про «завершення» мобілізації на півострові, повідомляє правозахисна організація «Крим SOS».

За даними правозахисників, 26 вересня повістки вручали у Судаку і Джанкойському районі.

25 вересня Аксьонов написав у своєму телеграм-каналі, що «до кінця дня мобілізаційні заходи в Криму будуть завершені». 26 вересня Аксьонов уточнив, що на півострові «практично завершили» мобілізацію, але «декілька військово-облікових спеціальностей добирають відносно невелику кількість людей».

21 вересня на тлі оголошення в Росії часткової мобілізації підконтрольна Москві влада Криму й Севастополя заявила про створення призовних комісій. За даними правозахисників, повістки отримали понад п’ять тисяч кримчан. Фактична влада Севастополя заявила, що близько двох тисяч резервістів вже склали російську присягу.

Постійний представник президента України в АРК Таміла Ташева повідомляла, що у Криму російські військкомати масово вручають повістки у місцях компактного проживання кримських татар. У правозахисній організації «Крим SOS» заявили, що мобілізація кримських татар може призвести до геноциду. Схожу заяву зробив президент України Володимир Зеленський.

«Повністю підтверджується інформація щодо кримськотатарського народу: більшість мобілізаційних повісток розписана там (у Криму – ред.) саме на киримли. Це ще один елемент геноцидної політики Росії, ще одна причина для негайної й жорсткої реакції всього світу», – сказав голова держави у вечірньому зверненні 25 вересня.