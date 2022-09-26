ЗСУ відбили атаки військ РФ біля кількох населених пунктів – Генштаб

Українські військові протягом доби відбили атаки російських сил поблизу восьми населених пунктів: Спірного, Соледару, Підгородного, Бахмута, Майорська, Кам’янки, Побєди та Павлівки, повідомив у вечірньому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.
«Авіація сил оборони завдала близько 20 ударів. Підтверджено ураження 13 районів зосередження живої сили і військової техніки противника, позиція броньованої техніки та 5 позицій зенітних ракетних комплексів. Втрати ворога уточнюються. Ракетні війська і артилерія за поточну добу, зокрема, уразили 3 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили та техніки окупантів, 1 позицію зенітних ракетних комплексів, 2 підрозділи ракетних військ і артилерії, 3 склади з боєприпасами, а також 12 окремих важливих цілей», – йдеться в повідомленні.
Російська сторона про втрати не повідомляє.
Повідомляється, що за поточну добу війська РФ завдали два ракетних та чотири авіаційних удари, здійснили понад сім обстрілів з РСЗВ.
«Також ворог задіяв ударні БпЛА в районі населеного пункту Біленьке Одеської області», – вказує Генштаб.
Триває двісті п’ятнадцята доба протистояння України російському вторгненню.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На середину липня Україна оцінювала втрати Росії у війні в більш ніж 38 тисяч особового складу. Кремль не озвучує дані щодо загиблих під час вторгнення, але визнає, що втрати «значні». Наприкінці червня президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 18 вересня верифікувало 5 916 випадків загибелі і 8 616 – поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабної війни Росії проти України, розпочатої 24 лютого 2022 року. В ООН наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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