Як ЗСУ вибивало російську армію із захопленої території? Наступ української армії на позиції російських військових. Як тікала російська армія? Танки Т-72, Т-80, Т-90М - захоплена ЗСУ трофейна військова техніка. На що ще здатна армія РФ в Україні? Як часткова мобілізація у Росії вплине на ситуацію на фронті?