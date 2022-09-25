Наступ ЗСУ змінює стратегію Росії? | Донбас Реалії (відео)
Як ЗСУ вибивало російську армію із захопленої території? Наступ української армії на позиції російських військових. Як тікала російська армія? Танки Т-72, Т-80, Т-90М - захоплена ЗСУ трофейна військова техніка. На що ще здатна армія РФ в Україні? Як часткова мобілізація у Росії вплине на ситуацію на фронті?
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Чи вистачить Україні зброї Заходу для війни із Росією? | Донбас.Реалії
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