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Українські війська можуть оточити чи звільнити Лиман протягом наступних 72 годин – ISW

Ілюстраційне фото. Український військовослужбовець-сапер на адміністративній межі між Харківською і Донецькою областями після звільнення ЗСУ цієї території від військ РФ, 20 вересня 2022 року

Українські війська, ймовірно, захоплять або візьмуть у кільце Лиман протягом наступних 72 годин, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Про це йдеться в звіті, оприлюдненому вночі проти суботи за київським часом.

За даними Інституту, російські війська 30 вересня продовжили відхід із позицій, тоді як українські сили продовжують оточувати їхні підрозділи в цьому районі.

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При цьому аналітики посилаються в тому числі на «військових кореспондентів» російських медіа, які стверджують, що армія РФ все ще контролює Лиман, проте залишила позиції в Дробишевому та Ямполі (близько 6 кілометрів на північний захід та 13 кілометрів на південний схід від Лиману відповідно).

«Російські джерела стверджують, що війська РФ стягують додаткові резерви для посилення російських позицій під Лиманом, але деякі військові блогери критикували російське військове командування за те, що воно не зробило висновків зі своїх помилок у Харківській області», – йдеться в звіті.

30 вересня американський Інститут вивчення війни повідомив, що українські війська, ймовірно, майже завершили оточення окупантів в Лимані. Згодом українське командування підтвердило, що оточення триває.

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