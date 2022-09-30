Командування заявило, що триває оточення російських військ в напрямку Лиману – «Суспільне» 

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий підтвердив у коментарі Суспільному мовнику бойові дії в напрямку міста Лиману Краматорського району на Донеччині.

Як цитують журналісти, Череватий повідомив, що на Лиманському напрямку триває операція по оточенню російського угрупування. Водночас офіційно населені пункти, які вже звільнили Збройні сили, штаб не називає.

«Важко коментувати, оскільки операція ще триває. Операція саме по оточенню цього угрупування. Під вогневим контролем ЗСУ фактично всі підходи, логістичні шляхи противника, по яких він доставляв боєприпаси та живу силу», – заявив він.

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Речник командування зазначив, що деталі можна буде повідомити після стабілізаційних заходів. Він звернув увагу на те, що біля Лиману російська армія укріплена сильніше, ніж на Харківщині:

«Якщо його під Харковом «зламали» та він побіг, то біля Лиману противник більш укріплений і підрозділи були досить підготовлені, вмотивовані. Тому, це зайняло час, але наш Генеральний Штаб та штаб на місцях переграв їх тактично: планування та здійснення операції, як військові високого рівня досвідченості, підготовки».

Раніше 30 вересня американський Інститут вивчення війни повідомив, що українські війська, ймовірно, майже завершили оточення окупантів в Лимані.

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Напередодні британська розвідка заявила, що українські підрозділи здійснюють повільний поступ щонайменше за двома напрямками на схід від річок Оскол і Сіверський Донець, де підрозділи консолідувалися після попереднього контрнаступу на початку місяця. Росія, з іншого боку, зосереджує «більш суттєву оборону, ніж раніше», адже контрнаступ ЗСУ тепер загрожує частинам окупованої Луганської області, кажуть у розвідці.