Зеленський про ситуацію на фронті: «просуваємося вперед і звільняємо нашу землю»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові просуваються вперед і звільняють території від російських сил.

«Щодо фронту, то скажу коротко й поки що без деталей, хоч вони будуть хороші: просуваємося вперед і звільняємо нашу землю», – сказав голова держави під час вечірнього звернення 27 вересня.

У своєму зверненні 26 вересня Зеленський заявляв, що особливо гостра ситуація зараз – на Донеччині.

«Робимо все, щоб стримати ворожу активність. Саме там зараз наша ціль номер один, оскільки і для окупантів Донбас – все ще ціль номер один», – сказав він.

Раніше сьогодні перший заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що українські Сили оборони звільнили 454 населених пункти Харківщини.

15 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що майже вся Харківська область деокупована.