Блінкен: Україна «має абсолютне право» повернути свої території

Державний секретар США Ентоні Блінкен 27 вересня заявив, що країни Заходу ніколи не визнають анексію Росією українських регіонів і підтримають Україну в боротьбі за повернення територій.

«Ми і багато інших країн уже чітко заявили. Ми ніколи не визнаємо анексію української території Росією. І я наголошую, що Україна має абсолютне право захищати себе на всій своїй території, в тому числі повернути землі, так чи інакше незаконно захоплені Росією», – сказав Блінкен на спільній пресконференції зі своїм індійським колегою Субраманьямом Джайшанкаром.

Держсекретар США також повторив слова президента Джо Байдена про те, що за проведення так званих референдумів на окупованих територіях проти Росії будуть запроваджені додаткові жорсткі санкції.

«Росія вторглася в Україну, захопила територію і реалізує на ній свою диявольську схему, у тому числі виселяючи звідти частину населення», – сказав Блінкен.

Він наголосив, що одних людей Росія депортує з окупованих територій, а інші просто зникають. Після чого, за словами Блінкена, російська влада встановлює маріонеткові уряди і маніпулює результатами псевдореферендумів, щоб оголосити захоплену територію частиною Росії.

27 вересня завершилися псевдореферендуми щодо приєднання до Росії на окупованих російськими військами територіях України. Ці так звані референдуми багатьма країнами світу, як і Україною, вже визнані нелегітимними і такими, що не мають жодної сили.

Представники окупаційних адміністрацій оголосили, що на псевдореферендумах, за попередніми даними, понад 90% тих, хто брав у них участь, начебто висловилися «за входження» до складу Росії.

Україна, США та інші країни називають голосування фіктивними референдумами, проведеними під дулами автоматів. Країни Заходу заявили, що запровадять проти Росії нові санкції.