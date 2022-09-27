РФ готується анексувати окуповані землі України: як відреагує на це світ та ЗСУ?

Так звані референдуми на окупованих територіях пройшли? Що далі?

Спливає термін, який Москва відвела на проведення фіктивних референдумів на окупованих територіях України. Це ОРДЛО, частини Херсонської та Запорізької областей.

За повідомленнями прокремлівських медіа у Херсонській області загальна явка склала понад 50%. Достовірно підтвердити цю інформацію неможливо, адже під час званого голосування за даними самого Кремля були представники лише декількох лояльних до Росії країн, зокрема Білорусі, Сирії, Єгипту, Бразилії.

30 вересня Путін може оголосити про анексію українських окупованих територій

Британська розвідка констатує, що під час виступу перед обома палатами російського парламенту у п’ятницю 30 вересня президент РФ Володимир Путін може оголосити про анексію окупованих російською армією українських територій.

Як на це реагуватиме Україна та світ говоримо? Про це і не тільки дивіться в ефірі Свободи Live: