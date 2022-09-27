Сили оборони звільнили 454 населених пункти Харківщини – Тимошенко

На Харківщині триває відновлення інфраструктури в звільнених містах і селах, повідомив перший заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко на брифінгу 27 вересня.

«Завдяки наступальним діям наших військових в області деокуповано 454 населених пункти. На сьогодні на деокупованих територіях області відновили роботу 14 відділень поліції, розпочали онлайн-навчання 90 закладів освіти», – розповів він.

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За його словами, на звільнених територіях відкрилися 78 фельдшерських пунктів, 23 органи місцевого самоврядування, 10 відділень «Укрпошти». У селищі Золочів готуються до відкриття відділення банків.

«В Балаклії відновлено електропостачання для більше ніж 11 тисяч споживачів, це 77% мешканців міста. Найближчим часом відновиться живлення в лікарні, поліклініці, центральній котельні, школах, очисних спорудах та водозаборі», – додав Тимошенко.

Крім того, в область доставили вже понад 400 тонн гуманітарної допомоги.

15 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що майже вся Харківська область деокупована.

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Міністерство оборони Росії 10 вересня вперше після початку українського наступу в Харківській області непрямо підтвердило відступ російських військ, назвавши це «перегрупуванням».

Наступного дня – 11 вересня – американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що відступ Росії на Харківщині – це не перегрупування військ, як стверджують у Міністерстві оборони РФ, а поспішна втеча.