Унаслідок ракетного удару по Первомайському на Харківщині загинули семеро людей – ДСНС

Унаслідок російського ракетного удару, завданого по Первомайському на Харківщині, загинули семеро людей, повідомляє пресслужба ГУ ДСНС в Харківській області.

«В результаті удару по приватному сектору міста Первомайського, який стався близько 13:30, загинуло 7 людей, серед яких 15-річна дитина. Трапились руйнування приватних осель, виникла пожежа у літній кухні на площі 20 кв.м., а також в автомобілі. Рятувальники 45-ї Державної пожежно-рятувальної частини локалізували пожежу о 14:45. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося про одну загиблу – 15-річну дівчину у Первомайському. Влада казала, що через обстріл було тимчасово відключено водопостачання частини вулиць у старій частині міста.

Місто Первомайський розташоване в центрі Первомайського району на півдні Харківської області за 86 км від Харкова.

Москва з початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.