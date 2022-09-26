Ракетний удар військ РФ по Первомайському – загинула дівчина, пошкоджені об’єкти інфраструктури

Унаслідок ракетного удару, завданого по Первомайському Харківської області російськими військами в понеділок вдень, загинула 15-річна дівчина та пошкоджено критичну інфраструктуру ОВА Олег Синєгубов.

«Окупанти нанесли ракетний удар по об’єкту цивільної інфраструктури. Окрім цього, є пошкодження критичної інфраструктури та повністю зруйновано два приватні будинки... На жаль, від ракетного удару в Первомайському загинула дівчина 15 років», – написав Синєгубов у Telegram.

У свою чергу, міський голова Первомайського Микола Бакшеєв повідомив, що тимчасово відключено водопостачання частини вулиць у старій частині міста.

«У зв’язку з аварійною ситуацією тимчасово відключено водопостачання деяких вулиць старої частини міста. Відновлення водопостачання буде здійснено 27-28 вересня», – написав Бакшеєв у Telegram.

Місто Первомайський розташоване в центрі Первомайського району на півдні Харківської області за 86 км від Харкова.

Москва з початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.