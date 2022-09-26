Правоохоронці виявили на деокупованій Харківщині пункт фільтрації армії РФ

У деокупованому ЗСУ селищі Липці на Харківщині правоохоронці виявили пункт фільтрації армії РФ. Про це повідомляє головне управління Нацполції у Харківській області.

«Місце для незаконного утримання людей зловмисники облаштували у підвалі приміщення, яке захопила «народна міліція ЛНР». За словами місцевих жителів, будівля використовувалася як місце тимчасової фільтрації. Окупанти незаконно ув’язнювали людей, жорстоко з ними поводились, а потім вивозили, попередньо, на територію Росії», – зазначають у поліції.

15 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що майже вся Харківська область деокупована.

Згодом в Офісі президента уточнили, що Збройні сили України звільнили від російських військ 421 населений пункт.

15 вересня на Харківщині біля звільненого Ізюма виявили масове поховання військових ЗСУ. Як повідомив кореспонденту Радіо Свобода уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко, йдеться про «приблизно 20-25 людей».

Захоронення знайшли поряд із кладовищем, де під час окупації російськими військами міста Ізюм, хоронили людей, які загинули від обстрілів або померли ж природною смертю. За даними обласної влади, масові поховання в Ізюмі загалом налічують більше 450 могил.

Росія продовжує заперечувати причетність своїх військ до злочинів поти цивільних в Україні.