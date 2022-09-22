Ізюм став містом «масового терору», загиблих може бути понад тисяча – заступник мера

Ізюм став містом «масового терору», заявив заступник Ізюмського міського голови Володимир Мацокін.

«Терор застосовувався до абсолютної кількості населення: когось катували, хтось був під психологічним тиском, когось позбавляли волі... Таких історій тисячі», – зазначив він.

За словами Мацокіна, загиблих внаслідок російської агресії цивільних жителів Ізюма може бути більше тисячі.

«Такі поховання – не в одному місці, а щонайменше у трьох (які треба, щоб дослідили спеціалісти). Там теж можуть бути масові поховання жертв російської окупації. І якщо спочатку ми оцінювали, що жертв серед мирного населення нашої громади – тисяча людей, я боюся, що ця цифра може лише збільшитися», – підсумував Мацокін.

За його словами, також йдеться про близько 90 відсотків руйнувань житлового фонду міста.

«На сьогодні це 90 відсотків повної або часткової руйнації житлового сектору. Люди в центральній частині міста сьогодні не живуть, тому що там неможливо жити, оскільки все зруйновано», – зазначив заступник мера.

Мацокін додав, що системи газо-, електро- та водопостачання у місті зруйновані.

Водночас, за його словами, гуманітарна ситуація в деокупованому Ізюмі наразі нормальна: люди забезпечені гуманітарною допомогою та продуктами харчування.

15 вересня на Харківщині біля звільненого Ізюма виявили масове поховання військових ЗСУ. Як повідомив кореспонденту Радіо Свобода уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко, йдеться про «приблизно 20-25 людей».

Захоронення знайшли поряд із кладовищем, де під час окупації російськими військами міста Ізюм, хоронили людей, які загинули від обстрілів або померли ж природною смертю. За даними обласної влади, масові поховання в Ізюмі загалом налічують більше 450 могил.

Росія продовжує заперечувати причетність своїх військ до злочинів поти цивільних в Україні.