В інформаційному штабі Дніпропетровщини назвали ім’я військового з синьо-жовтим браслетом, убитого в Ізюмі

Фрагмент руки із синьо-жовтим браслетом із масового поховання в Ізюмі на Харківщині належить військовослужбовцю 93-ої бригади «Холодний Яр» Сергію Сові, повідомив Обласний інформаційний штаб Дніпропетровщини.

«Стало відомо, що рука з синьо-жовтими браслетами з поховання в Ізюмі – це фрагмент тіла військового з Нікополя. Ця фотографія з процедури ексгумації облетіла весь світ – вражаючий знімок почорнілої руки із браслетом патріотичного кольору. Жителька Нікополя Оксана Сова упізнала свого чоловіка за татуюванням на тілі. Її коханий – 36-річний боєць нашої славетної 93-ї бригади «Холодний Яр» Сергій Сова. У Героя залишилося двоє дітей», – йдеться в повідомленні.

У штабі процитували листа старшого сина загиблого, Марата, до президента України Володимира Зеленського: «Ця рука мого батька, Сови Сергія Олександровича, воїна і захисника України, 93-ої механізованої бригади «Холодний Яр», нікопольчанина, який виборював свободу нашої країни з 2014 року. Мама впізнала нашого тата за татуюваннями на тілі, після ексгумації тіл масових поховань у місті Ізюм».

Він попросив президента посприяти швидшому поверненню тіла батька додому для гідного поховання і наголосив, що мав би за честь прийняти з рук президента нагороду для батька посмертно.

Напередодні голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що ексгумація загиблих із місця масового поховання в Ізюмі триває. За цей час ексгумовано 146 тіл, переважна більшість з яких – це цивільні особи, в тому числі двоє дітей.

15 вересня на Харківщині біля звільненого Ізюма виявили масове поховання цивільних жителів і військових ЗСУ, яке налічує близько 450 могил.

Читайте також: Ексгумація тіл загиблих в Ізюмі триватиме ще два тижні – мер