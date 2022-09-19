Синєгубов: в Ізюмі ексгумували 146 загиблих, з них двоє – діти

Ексгумація загиблих із місця масового поховання в Ізюмі триває, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 19 вересня.

«За цей час ексгумовано 146 тіл, переважна більшість з яких – це цивільні особи, в тому числі двоє дітей. У частини загиблих є ознаки насильницької смерті, є тіла зі зв’язаними руками та слідами катувань. У померлих також виявлені мінно-вибухові травми, осколкові та колото-різані поранення», – написав він у своєму Телеграм-каналі.

Всі тіла направляють на судово-медичну експертизу для з’ясування причин смерті, додав голова області.

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Синєгубов подякував за роботу правоохоронцям, рятувальникам, судмедекспертам, лікарям та всім, хто бере участь в ексгумації.

«Про жахливі злочини російських окупантів на Харківщині має знати увесь світ. А зібрані нами докази обов’язково будуть використані в міжнародних судах, щоб покарати військових злочинців!» – заявив очільник ОВА.

15 вересня на Харківщині біля звільненого Ізюма виявили масове поховання військових ЗСУ. Як повідомив кореспонденту Радіо Свобода уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко, йдеться про «приблизно 20-25 людей».

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Захоронення знайшли поряд із кладовищем, де під час окупації російськими військами міста Ізюм, хоронили людей, які загинули від обстрілів або померли ж природною смертю. За даними обласної влади, масові поховання в Ізюмі загалом налічують більше 450 могил.

Росія продовжує заперечувати причетність своїх військ до злочинів поти цивільних в Україні.