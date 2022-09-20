На деокупованій Харківщині виявляють тіла з відрізаними геніталіями – МВС

На звільненій від російських військ частині Харківської області виявляють тіла з ознаками тортур, зокрема з відрізаними геніталіями, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.

«Продовжуємо виявляти тіла з ознаками насильницької смерті, таких чимало. Це і зламані ребра, і проламані голови, чоловіки зі зв’язаними руками, переломами щелеп, з відрізаними геніталіями», – сказав Єнін 18 вересня в ефірі національного телемарафону.

За його словами, зареєстровані 292 воєнні злочини лише на території Харківщини, переважна частина – це кримінальні провадження щодо порушення законів і звичаїв війни.

«Нам вже відомо, що те стихійне поховання, яке ми знайшли під Ізюмом, не останнє, зокрема в Ізюмі. Найближчим часом будемо здійснювати виявлення, ексгумацію і проведення відповідних досліджень тіл всіх людей, які загинули внаслідок дій окупаційної влади», – сказав Єнін.

Він також повідомив, що українські сили встановили контроль і провели зачистку у 118 населених пунктах, які перебували в окупації. 18 вересня ЗСУ взяли під контроль ще 12 населених пунктів, зачистка там триває.

Напередодні голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що ексгумація загиблих із місця масового поховання в Ізюмі триває. За цей час ексгумовано 146 тіл, переважна більшість з яких – це цивільні особи, в тому числі двоє дітей.

15 вересня на Харківщині біля звільненого Ізюма виявили масове поховання цивільних жителів і військових ЗСУ, яке налічує близько 450 могил.

14 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що майже вся Харківщина звільнена від російських загарбників, в окупації понад п’ять місяців жили близько 150 тисяч українців.

На початку вересня після звільнення території Харківщини від російських військ українські правоохоронці розпочали пошук колаборантів та вже повідомили про перших затриманих.

14 вересня у своєму щоденному звіті ISW зазначили, що Кремль визнав свою поразку в Харківській області і це – перша поразка, яку визнала Росія у повномасштабній війні проти України. При цьому, за повідомленням ISW, Кремль намагається відвернути критику від від російського президента Володимира Путіна і покласти провину на його військових радників.