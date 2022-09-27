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Харків вже три дні без обстрілів – Синєгубов

Харків регулярно зазнає обстрілів з боку військ РФ. Як стверджує українська сторона, часто ці обстріли здійснюються ракетами С-300, випущеними з території Бєлгородської області Росії

Харків вже три дні без обстрілів. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«За останню добу ми по місту Харкову, на щастя, обстрілів не фіксували. Це вже третя доба поспіль такої відносної тиші», – сказав він.

Водночас Синєгубов зазначив, що російські війська продовжують обстрілювати Харківщину.

«Ми фіксуємо обстріли по Харківському району, по Чугуївському, по Ізюмському, по Лозівському. Це удари з РСЗВ, це ракетні удари. Страджають виключно цивільні райони», – зауважив Синєгубов.

Харків регулярно зазнає обстрілів з боку військ РФ. Як стверджує українська сторона, часто ці обстріли здійснюються ракетами С-300, випущеними з території Бєлгородської області Росії.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

Відео прямого влучення ракети РФ по житловому будинку в Харкові
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Відео прямого влучення ракети РФ по житловому будинку в Харкові

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