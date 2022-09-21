Синєгубов: за минулу добу через обстріли Харківщини загинули дві людини, ще 15 поранені

За минулу добу внаслідок обстрілів Харківщини загинули дві людини, ще 15 поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



Він уточнив, що після нічного обстрілу Харкова поранена людина, ще 10 деякий час були заблокованими в квартирах.



«Пошкоджено дві житлові багатоповерхівки. На жаль, 1 людина отримала поранення, 10 людей через руйнування сходової клітини були заблоковані у квартирах. На зараз – всі врятовані. Також від ракетних влучань часткового руйнування зазнала промислова будівля», – написав він у телеграмі.



Крім того, за словами голови ОВА, вчора близько 18:00 російські війська завдали два ракетних удари по інфраструктурному об'єкту Чугуївського району: без жертв та постраждалих.



«Протягом минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти Харківщини прилеглі до кордонів з рф та лінією зіткнення. Найбільше постраждало с. Грушівка в Куп'янському районі. Внаслідок обстрілів цього села загинуло 2 людей, 10 отримали поранення, в тому числі 4 дітей. 1 поранена дитина - 10-річний хлопчик, в тяжкому стані», –повідомив він додавши, що в

Куп'янському районі ще двоє поранених, в тому числі 16-річна дитина, а у Чугуївському районі – 2 поранених.

Харків регулярно зазнає обстрілів з боку військ РФ.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

В ООН станом на 18 вересня змогли підтвердити 5 916 випадків загибелі і 8 616 – поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.